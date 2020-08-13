На предприятиях Белоруссии проходят стихийные митинги

В Минске и других городах Белоруссии в четверг работники различных организаций и предприятий выходят на стихийные митинги.

В Минске, по информации корреспондентов агентства "Интерфакс-Запад", других СМИ, Telegram-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники "Белмедпрепаратов", "Керамина", строители различных организаций.

По информации белорусского бюро "Радио Свобода", на "Керамине" вышли протестовать порядка 400 человек, в том числе начальники цехов, руководство маркетинга.

Против насилия выступили медики 1-й и 6-й городских клинических больниц, городской стоматологической поликлиники N1. По информации СМИ, планируют выйти на протест и работники скорой помощи.

Telegram-каналы также сообщают, что работники МАПИД (одно из крупнейших строительных предприятий страны) вышли на улицу перед заводом.

Около 11 часов на улице Макаенка у здания Белтелерадиокомпании собрались женщины в белой одежде с цветами и плакатами. Через дорогу девушек поддержали строители с местной стройки.

Работники Белорусской государственной филармонии в Минске вышли на протест и исполнили песню "Магутны Божа", которая считается неофициальным гимном Беларуси. Перед Национальным художественным музеем также проходит спонтанная акция.

В центре Минска католики и православные вышли на молитву на площадь у Свято-Духова собора.

Кроме того, сообщения о митингующих поступают со всей страны.