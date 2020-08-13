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СНГ 13.08.2020 20:04

Вступление Украины в НАТО поддерживают более 47% украинцев, в ЕС более 57% - опрос

Более половины украинцев готовы проголосовать за вступление Украины в Европейский союз, если референдум состоится в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного совместно Центром "Социс" и Центром Разумкова.

"За" вступление в Евросоюз отдали бы свои голоса 57,7% опрошенных, "против" - 26,9%. 5,8% респондентов заявили, что не принимали бы участия в референдуме.

Вступление Украины в НАТО на референдуме готовы поддержать 47,7% респондентов, против проголосовали бы 32,8%. Не принимали бы участия в референдуме 6,5% опрошенных.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) по таким показателям как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]