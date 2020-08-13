В странах Балтии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19

В Литве за последние сутки выявлен 21 новый случай коронавируса, в Латвии - еще четыре случая, в Эстонии не зафиксированы новые случаи заражения.
В Литве за минувшие сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса после проверки 4 227 анализов, общее количество зараженных выросло до 2 330, сообщили агентству BNS в четверг в Минздраве республики.
На самоизоляции в республике находятся 3 213 человек. COVID-19 продолжают болеть 547 человек, 1 689 пациентов уже выздоровели. В Литве с начала пандемии от коронавируса скончался 81 человек, еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.
В Латвии за прошедшие сутки сделан 2 071 тест на COVID-19, из которых четыре показали положительный результат, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Один заболевший вернулся из-за границы, с тремя остальными ЦПКЗ контактирует, чтобы установить источник заражения. В больницах республики лечатся три инфицированных вирусом. Всего с начала пандемии в Латвии выявлено 1 307 инфицированных. 1 078 человек вылечились от COVID-19, 32 человека умерли.
В Эстонии за сутки не выявили случаи заражения коронавирусом после проверки 1 193 тестов на COVID-19, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на департамент здоровья республики. Всего в Эстонии проведено около 130 тысяч первичных тестов на коронавирус, из которых 2 174 оказались положительными.
По состоянию на 13 августа, в Эстонии в лечении от коронавируса нуждаются восемь человек. Всего от коронавируса погибло 63 человека.
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