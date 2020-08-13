Словения поддерживает усилия США по противодействию РФ и КНР - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Словении, в четверг уделил особое внимание сотрудничеству с этой страной в противостоянии России и Китаю.

"Словения в значительной степени поддерживает санкции ЕС в отношении России, потому что она обеспокоена ее (российскими - ИФ) злонамеренными действиями в отношении Украины", - заявил Помпео на пресс-конференции с главой правительства Словении Янезом Яншей.

"Но, конечно, мы также сталкиваемся с рядом других угроз. Главной из них является Коммунистическая партия Китая, она стремится контролировать людей и информацию в наших экономиках", - добавил госсекретарь.

Ранее Помпео подписал совместную декларацию с главой МИД Словении Анже Логаром, которая исключает "сомнительных поставщиков" сети 5G.

"Это принесет пользу людям этой страны и всем нам", - сказал Помпео, комментируя подписание.

Он отметил, что лидеры всех стран и Европы, и мира принимают больше решений по защите "индивидуальных свобод граждан", будь то в Белоруссии, Ливане или Гонконге.

По окончанию пресс-конференции Помпео написал в своем твиттере: "Наши словенские друзья являются ключевыми союзниками в общем деле по укреплению нашей обороны и безопасности".

Помпео прибыл с визитом в Словению в рамках поездки по странам Восточной Европы.