Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0061 RUR   0.0231 GBR   2.2185 TRY   0.232

Цена на нефть

12.08   $/bbl WTI 42.67 1.06 Brent 45.43 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.08.2020 19:33

Трамп: ЕС почти так же плох, как и Китай

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ЕС, заявив, что Евросоюз использует США.

"ЕС почти также плох, как и Китай. Никому не нравится, когда я говорю так, люди говорят - они же наши союзники, но они жестко используют нас, они не платят (в бюджет) НАТО", - сказал он в четверг в интервью ведущей телеканала Fox Business Марии Бартиромо.

"Германия растрачивает миллиарды и миллиарды долларов. Мы полагаем, что защищаем их, а они платят огромные деньги России за нефть и газ, они платят России за газопровод миллиарды и миллиарды долларов, а мы думаем, что защищаем их от России", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ЕС, МНЕНИЕ


Похожие новости


Китай, Иран и Россия мечтают увидеть Байдена в Белом доме - Трамп Трамп считает, что в случае переизбрания заключит соглашение с Ираном за месяц Байден имеет высокие шансы одержать победу над Трампом в президентской гонке - прогноз Трамп призывает к открытию школ в США Трамп высмеял кандидатуру Харрис на пост вице-президента Трамп удивлен, что Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]