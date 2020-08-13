Мансуров стал новым CEO АИК

Новым исполнительным директором ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» назначен Ульви Мансуров, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
В ведомстве подчеркнули, что Мансуров является выпускником британского университета Уорвик по программе «Warwick Business School» и является доктором философии по экономике.
За свою трудовую деятельность он работал председателем правления в «Bank Technique», заместителем председателя правления Международного банка Азербайджана, генеральным директором ООО «Азерпочт».
До своего назначения исполнительным директором АИК он работал на должности начальника главного управления цифрового налогового администрирования Государственной налоговой службы.
АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.
В настоящее время 74,9% инвестиций АИК вложены в компании в сфере промышленности, 10,3% - АПК, 6,7% - промкварталах, 5,1% - совместных фондах, 3,1% - предприятиях пищевой промышленности.
Б.Рустамбеков
Министры обороны Азербайджана и Турции наблюдали за завершением I этапа совместных широкомасштабных учениях
Президент Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Турции
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Посол Азербайджана в Сербии, Черногории подозревается в присвоении бюджетных средств в крупном размере
В Азербайджане от COVID-19 скончались 500 человек
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Словения поддерживает усилия США по противодействию РФ и КНР - Помпео
На предприятиях Белоруссии проходят стихийные митинги
В странах Балтии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Caspian Energy Club организовал первый Online Business Tour
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии