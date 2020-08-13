Мансуров стал новым CEO АИК

Новым исполнительным директором ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» назначен Ульви Мансуров, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

В ведомстве подчеркнули, что Мансуров является выпускником британского университета Уорвик по программе «Warwick Business School» и является доктором философии по экономике.

За свою трудовую деятельность он работал председателем правления в «Bank Technique», заместителем председателя правления Международного банка Азербайджана, генеральным директором ООО «Азерпочт».

До своего назначения исполнительным директором АИК он работал на должности начальника главного управления цифрового налогового администрирования Государственной налоговой службы.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

В настоящее время 74,9% инвестиций АИК вложены в компании в сфере промышленности, 10,3% - АПК, 6,7% - промкварталах, 5,1% - совместных фондах, 3,1% - предприятиях пищевой промышленности.

Б.Рустамбеков