Назарбаев поручил подготовить программу действий против второй волны коронавируса в Казахстане

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости подготовки к прогнозируемой второй волне экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19, сообщила его пресс-служба.
"Сегодня эксперты прогнозируют вторую волну экономического кризиса и пандемии. Специалистам необходимо изучить этот вопрос и подготовить специальную программу на этот случай. Необходимы новые подходы и соответствующие меры", - сказал Назарбаев в четверг.
Казахстанский лидер в четверг принял премьер-министра Аскара Мамина, который отчитался по итогам экономического развития страны за семь месяцев текущего года и рассказал о планах работы в пост-пандемический период.
Назарбаев подчеркнул, что правительство должно проработать вопросы дальнейшего экономического роста в посткризисный период, активизации отечественного бизнеса и улучшения благосостояния граждан страны.
"Правительство должно предусмотреть конкретные меры по обеспечению роста в различных секторах экономики", - приводит пресс-служба слова Назарбаева.
По казахстанского лидера, Казахстану удалось избежать негативного влияния кризиса на экономику страны благодаря ранее принятым госпрограммам.
"Мы переживаем один из самых сложных периодов за годы нашей независимости. За это время мы преодолели немало кризисов. Текущий охватил все страны мира. Везде наблюдается рост безработицы, бизнес испытывает сложности, снизилась торговля между государствами. Однако, принятые нами ранее меры помогли смягчить влияние кризиса на нашу экономику. Снижение наших экономических показателей в три раза меньше, чем в других странах", - отметил он.
Назарбаев поблагодарил казахстанских бизнесменов, который помог "поддержать социально-экономическое развитие страны в трудный период".
Государственная комиссии под председательством премьера Казахстана Аскара Мамина ранее в четверг приняла решение о поэтапном ослаблении карантинных мер, введенных в стране с 5 июля.
Режим чрезвычайного положения по коронавирусу действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 с 5 июля был введен двухнедельный карантин, который позже был продлен до 2 августа, затем еще на две недели.
Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру четверга достигло 117 тыс. 104. Скончались 1 тыс. 523 человека (+29 за сутки).
Баку и Анкара увеличат число совместных военных учений – президент Азербайджана
Министры обороны Азербайджана и Турции наблюдали за завершением I этапа совместных широкомасштабных учениях
Президент Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Турции
Потери рынка труда США в период кризиса на 80% будут временными - советники Белого дома
Добыча нефти в Венесуэле близка к нулю - IHS
Энергокомпании США ускоряют переход на возобновляемые виды топлива
Миру нужны несколько видов вакцины от коронавируса - ВОЗ
В Белоруссии за сутки выявлен 101 случай COVID-19, умерли четыре пациента - Минздрав
Посол Азербайджана в Сербии, Черногории подозревается в присвоении бюджетных средств в крупном размере
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Caspian Energy Club организовал первый Online Business Tour
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии