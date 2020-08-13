Назарбаев поручил подготовить программу действий против второй волны коронавируса в Казахстане

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости подготовки к прогнозируемой второй волне экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19, сообщила его пресс-служба.

"Сегодня эксперты прогнозируют вторую волну экономического кризиса и пандемии. Специалистам необходимо изучить этот вопрос и подготовить специальную программу на этот случай. Необходимы новые подходы и соответствующие меры", - сказал Назарбаев в четверг.

Казахстанский лидер в четверг принял премьер-министра Аскара Мамина, который отчитался по итогам экономического развития страны за семь месяцев текущего года и рассказал о планах работы в пост-пандемический период.

Назарбаев подчеркнул, что правительство должно проработать вопросы дальнейшего экономического роста в посткризисный период, активизации отечественного бизнеса и улучшения благосостояния граждан страны.

"Правительство должно предусмотреть конкретные меры по обеспечению роста в различных секторах экономики", - приводит пресс-служба слова Назарбаева.

По казахстанского лидера, Казахстану удалось избежать негативного влияния кризиса на экономику страны благодаря ранее принятым госпрограммам.

"Мы переживаем один из самых сложных периодов за годы нашей независимости. За это время мы преодолели немало кризисов. Текущий охватил все страны мира. Везде наблюдается рост безработицы, бизнес испытывает сложности, снизилась торговля между государствами. Однако, принятые нами ранее меры помогли смягчить влияние кризиса на нашу экономику. Снижение наших экономических показателей в три раза меньше, чем в других странах", - отметил он.

Назарбаев поблагодарил казахстанских бизнесменов, который помог "поддержать социально-экономическое развитие страны в трудный период".

Государственная комиссии под председательством премьера Казахстана Аскара Мамина ранее в четверг приняла решение о поэтапном ослаблении карантинных мер, введенных в стране с 5 июля.

Режим чрезвычайного положения по коронавирусу действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 с 5 июля был введен двухнедельный карантин, который позже был продлен до 2 августа, затем еще на две недели.

Общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане к утру четверга достигло 117 тыс. 104. Скончались 1 тыс. 523 человека (+29 за сутки).