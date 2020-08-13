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Туризм 13.08.2020 17:09

Анталья приняла 63 тыс. российских туристов за три дня

Турецкую провинцию Анталья за первые три дня после возобновления чартерных рейсов из России посетили порядка 63 тыс. российских туристов, сообщают турецкие СМИ.

Как сообщает издание Turizm Gazetesi, в понедельник в Анталье приземлились 80 самолетов из России, на рейсах прибыло более 23 тыс. туристов.

Между тем, губернатор провинция Анталья Эрсин Языджы, которого цитирует агентство Anadolu, заявил, что 11-12 августа регион принял около 40 тыс. россиян.

"11 августа прибыло 22 тыс. российских туристов. В среду мы приняли 17,5 тыс. граждан РФ. Среднее количество туристов, прибывающих в Анталью, выросло с 10 до 35 тыс. за счет запуска чартеров из России. Надеюсь, в ближайшее время приедут гости из Германии, и туризм значительно оживится", - сказал он во время пресс-конференции.

Таким образом, за три дня число российских туристов в Анталье составило более 63 тыс.

Как отметил Языджы, Анталья - один из самых безопасных курортов, поскольку соблюдает все меры санитарной безопасности. Обращая внимание на то, что в провинции выявлено наименьшее число зараженных коронавирусом, глава региона заверил, что туристам не стоит опасаться поездки на отдых.

"В каждом отеле есть номера для пребывания на карантине, в случае возникновения подозрения на коронавирус у гостя. Туристам, которым необходимо стационарное лечение, будет оказана вся медицинская помощь по страховке или за плату", - сказал он.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа, сначала были запущены рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа - прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные Анталью, Даламан и Бодрум.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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