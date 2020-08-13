Анталья приняла 63 тыс. российских туристов за три дня

Турецкую провинцию Анталья за первые три дня после возобновления чартерных рейсов из России посетили порядка 63 тыс. российских туристов, сообщают турецкие СМИ.
Как сообщает издание Turizm Gazetesi, в понедельник в Анталье приземлились 80 самолетов из России, на рейсах прибыло более 23 тыс. туристов.
Между тем, губернатор провинция Анталья Эрсин Языджы, которого цитирует агентство Anadolu, заявил, что 11-12 августа регион принял около 40 тыс. россиян.
"11 августа прибыло 22 тыс. российских туристов. В среду мы приняли 17,5 тыс. граждан РФ. Среднее количество туристов, прибывающих в Анталью, выросло с 10 до 35 тыс. за счет запуска чартеров из России. Надеюсь, в ближайшее время приедут гости из Германии, и туризм значительно оживится", - сказал он во время пресс-конференции.
Таким образом, за три дня число российских туристов в Анталье составило более 63 тыс.
Как отметил Языджы, Анталья - один из самых безопасных курортов, поскольку соблюдает все меры санитарной безопасности. Обращая внимание на то, что в провинции выявлено наименьшее число зараженных коронавирусом, глава региона заверил, что туристам не стоит опасаться поездки на отдых.
"В каждом отеле есть номера для пребывания на карантине, в случае возникновения подозрения на коронавирус у гостя. Туристам, которым необходимо стационарное лечение, будет оказана вся медицинская помощь по страховке или за плату", - сказал он.
Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа, сначала были запущены рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа - прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные Анталью, Даламан и Бодрум.
Министры обороны Азербайджана и Турции наблюдали за завершением I этапа совместных широкомасштабных учениях
Президент Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Турции
Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку
Газпром перенес ввод завода СПГ на КС Портовая на 2021г
Нацбанк Грузии ухудшил прогноз падения ВВП в 2020г до 5%, инфляцию ожидает выше целевого показателя
Убыток Газпрома по РСБУ за 6 мес. сократился до 277 млрд руб. с 306 млрд руб. за I кв
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Словения поддерживает усилия США по противодействию РФ и КНР - Помпео
На предприятиях Белоруссии проходят стихийные митинги
В странах Балтии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Caspian Energy Club организовал первый Online Business Tour
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии