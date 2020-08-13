Министры обороны Азербайджана и Турции наблюдали за завершением I этапа совместных широкомасштабных учениях

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар в четверг понаблюдали за завершением первого этапа совместных широкомасштабных тактических учений, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«13 августа в ходе совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой Сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции состоялся «День высокопоставленных наблюдателей». Руководители министерств обороны Азербайджана и Турции, а также командующие видами войск армий двух стран прибыли на учебный полигон, чтобы наблюдать за заключительным эпизодом первого этапа учений», - отмечается в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что военнослужащие и подразделения армий двух стран в ходе совместных тактических учений проявили высокий профессионализм и умение, личный состав штабов и подразделений продемонстрировал готовность достойно справляться с поставленными задачами для достижения стратегических целей, вытекающих из национальных интересов обеих стран.

Широкомасштабные тактические и летно-тактические учения проходят на территории Азербайджана с 29 июля.

В совместных учениях задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран.

Х.Насирзаде