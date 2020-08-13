Израиль и ОАЭ договорились нормализовать отношения - Трамп

Власти Израиля и Саудовской Аравии достигли соглашения по полной нормализации отношений, сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал он в твиттере.

В соглашении, опубликованном Трампом в этой соцсети, говорится, что руководители Израиля и ОАЭ "согласились на полную нормализацию отношений". В частности, в рамках достигнутых договоренностей Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

Агентство Associated Press отмечает, что, таким образом, ОАЭ стала третьей арабской страной, согласившейся установить активные дипотношения с Израилем.