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Дальнее зарубежье 13.08.2020 19:15

Израиль и ОАЭ договорились нормализовать отношения - Трамп

Власти Израиля и Саудовской Аравии достигли соглашения по полной нормализации отношений, сообщил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал он в твиттере.

В соглашении, опубликованном Трампом в этой соцсети, говорится, что руководители Израиля и ОАЭ "согласились на полную нормализацию отношений". В частности, в рамках достигнутых договоренностей Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

Агентство Associated Press отмечает, что, таким образом, ОАЭ стала третьей арабской страной, согласившейся установить активные дипотношения с Израилем.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОАЭ, ОТНОШЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]