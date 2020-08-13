Баку и Анкара увеличат число совместных военных учений – президент Азербайджана

Баку и Анкара планируют интенсификацию проведения совместных военных учений, такие учения не являются чрезвычайным событием, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Ежегодно Азербайджан и Турция проводят более 10 совместных учений. Поэтому такие учения являются обычным явлением, в них нет необходимости искать какое-то чрезвычайное событие. Мы наблюдаем, что эти учения вызывают в ряде стран беспокойство, но для этого нет никаких оснований. Это показатель союза и братства Азербайджана и Турции», - сказал Алиев в четверг, принимая турецкую военную делегацию во главе с министром обороны Хулуси Акаром.
Алиев отметил, что военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) Азербайджана и Турции успешно развивается. «Не секрет, что в Турции имеется очень сильный потенциал ВПК, и мы пользуемся этим потенциалом. Мы очень рады тому, что Турция сегодня производит современное вооружение, военную технику. Я уверен, что в скором времени Турция и в сфере ВТС станет партнером №1 для Азербайджана», - отметил он.
Президент подчеркнул, что Азербайджан и Турция в будущем продолжат совместные военные учения. «Считаю, что в будущем интенсивность этих учений только увеличится, в этом есть необходимость», - добавил Алиев.
Турецкая делегация во главе с Акаром прибыла в Баку для наблюдения за завершением первого этапа совместных широкомасштабных военных учений.
Акар, в свою очередь, отметил, что вся Турция во главе с президентом (Эрдоганом – ИФ) решительно осудили действия Еревана в июле во время армянской провокации на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района Азербайджана.
«Мы видим, как эти провокации наносят серьезный урон и противоречат международному праву, являясь продолжением преступных действий после Ходжалинского геноцида и оккупации Нагорного Карабаха. Вы знаете нашу позицию против этого. Азербайджан - наш братом, мы дети одной матери. Здесь (в Азербайджане - ИФ) мы действительно чувствуем себя, как дома”,- подчеркнул Акар.
Министр также добавил, что Турция всегда окажет поддержку Азербайджану. «Пусть все знают, что мы равны, едины и являемся одной нацией. Мы за мир, стабильность и спокойствие, как на Кавказе, так и во всем регионе. С другой стороны, мы хотим, чтобы все знали, что мы не допустим нарушения наших прав и интересов, мы сделаем все возможное для их защиты», - подчеркнул Акар.
Х.Насирзаде
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