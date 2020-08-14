КНДР не примет иностранной помощи для восстановления после наводнений из-за угрозы коронавируса - Ким Чен Ын

КНДР пострадала от сильных ливней, но Пхеньяну не следует принимать гуманитарную помощь от других стран из-за угрозы коронавируса COVID-19, заявил в пятницу руководитель страны Ким Чен Ын.
"Наше государство сталкивается с двумя трудностями - это работа по недопущению эпидемии и непредвиденное, внезапное природное бедствие", - цитирует слова Ким Чен Ына агентство ЦТАК.
При этом руководитель КНДР заявил, что страна не примет никакую помощь от других государств.
"Ситуация, в которой распространение злокачественного вируса по всему миру только обострилось, требует от нас не допускать никакой помощи для (ликвидации - ИФ) ущерба, нанесенного наводнениями, и еще сильнее закрыть границы", - сказал Ким Чен Ын.
Между тем, по данным агентства "Ренхап", южнокорейское министерство по делам объединения заявило, что все же попытается предоставить гуманитарную помощь Пхеньяну.
"Как мы говорили ранее, правительство (Южной Кореи) придерживается позиции, согласно которой оно будет продолжать оказывать гуманитарную помощь в неполитических областях и помощь, необходимую для преодоления природных бедствий. Мы продолжим следить за ущербом, нанесенным Северной Корее наводнениями", - сообщили в министерстве.
Ранее агентство ЦТАК сообщило, что в результате наводнений нанесен ущерб более 39 тыс. га посевных площадей, по меньшей мере 16,6 тыс. домам и примерно 630 общественным зданиям - они затоплены или разрушены.
Ущерб также нанесен многим дорогам и мостам.
ЦТАК отмечает, что от ливневых дождей и наводнений наиболее пострадал ряд районов в провинциях Хванхэ-Пукто и Кангвон.
Ким Чен Ын подчеркнул необходимость восстановления районов, пострадавших от наводнений, до 75-летней годовщины партии Трудовой партии Кореи, которая будет отмечаться в октябре, заявив, что он "не может допустить, чтобы люди, пострадавшие от наводнений, праздновали 75-летие партии как бездомные".
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