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СНГ 14.08.2020 14:03

Зеленский: для Украины важно, чтобы белорусы нашли мирный выход из конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для Киева важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

"Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой", - написал Зеленский на странице в Фейсбуке в понедельник.

Президент Украины отметил, что Белоруссия сейчас сильно страдает и ищет выход из очень непростой ситуации, в связи с чем каждый день случаются эксцессы.

"В частности с нашими гражданами, оказавшимися в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, также ведутся переговоры по освобождению еще одного задержанного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе г.Бреста. "Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой", - написал президент.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]