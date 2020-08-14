Зеленский: для Украины важно, чтобы белорусы нашли мирный выход из конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что для Киева важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.

"Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой", - написал Зеленский на странице в Фейсбуке в понедельник.

Президент Украины отметил, что Белоруссия сейчас сильно страдает и ищет выход из очень непростой ситуации, в связи с чем каждый день случаются эксцессы.

"В частности с нашими гражданами, оказавшимися в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, также ведутся переговоры по освобождению еще одного задержанного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе г.Бреста. "Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой", - написал президент.