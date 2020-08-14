Израиль открывает авиасообщение с Грецией, Болгарией и Хорватией

Израиль открывает воздушные границы с Грецией, Болгарией и Хорватией, сообщает департамент министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
"13 августа на заседании комиссии по борьбе с коронавирусом было принято ключевое решение по открытию воздушных границ между Израилем и Грецией, Болгарией и Хорватией. Израильтяне по возвращении из этих стран не будут обязаны проходить 14-дневный карантин", - говорится в сообщении.
В настоящее время обсуждается возобновление регулярного авиасообщения с Кипром и Венгрией.
"Принятое решение станет отправной точкой для возобновления международного туризма в Израиле", - прокомментировал решение властей директор департамента, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр.
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