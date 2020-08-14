Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0083 RUR   0.0233 GBR   2.2201 TRY   0.2315

Цена на нефть

13.08   $/bbl WTI 42.24 -0.43 Brent 44.96 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 14.08.2020 14:29

Израиль открывает авиасообщение с Грецией, Болгарией и Хорватией

Израиль открывает воздушные границы с Грецией, Болгарией и Хорватией, сообщает департамент министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

"13 августа на заседании комиссии по борьбе с коронавирусом было принято ключевое решение по открытию воздушных границ между Израилем и Грецией, Болгарией и Хорватией. Израильтяне по возвращении из этих стран не будут обязаны проходить 14-дневный карантин", - говорится в сообщении.

В настоящее время обсуждается возобновление регулярного авиасообщения с Кипром и Венгрией.

"Принятое решение станет отправной точкой для возобновления международного туризма в Израиле", - прокомментировал решение властей директор департамента, советник посольства государства Израиль в РФ Владимир Шкляр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Израиль не собирается прерывать регулярное авиасообщение с Белоруссией - El Al Israel Airlines

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]