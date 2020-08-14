Минэнерго Белоруссии опровергает информацию о забастовке на БелАЭС

В министерстве энергетики Белоруссии опровергают информацию о якобы начавшейся забастовке на Белорусской АЭС.

"Персонал БелАЭС работает в штатном режиме, все на рабочих местах", - сообщает Telegram-канал министерства.

Ранее в пятницу ряд белорусских Telegram-каналов сообщил о якобы начавшейся забастовке на БелАЭС.

В то же время, по данным источника агентства "Интерфакс-Запад", в пятницу утром за пределами территории БелАЭС собралось несколько десятков сотрудников строительной организации "Гроднопромстрой" (она задействована на стройплощадке станции). "Они уже разошлись", - сказал собеседник агентства.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

В начале августа на БелАЭС начался физпуск первого энергоблока. По оценке Минэнерго Белоруссии, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года.