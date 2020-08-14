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СНГ 14.08.2020 14:39

Путин сменил посла РФ в Ливане

Президент РФ Владимир Путин назначил своим указом Александра Рудакова послом России в Ливане.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее Рудаков занимал пост заместителя директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.

Другим указом Александр Засыпкин освобожден от обязанностей посла РФ в Бейруте.

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Тэги: РОССИЯ, ЛИВАН, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]