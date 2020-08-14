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СНГ 14.08.2020 13:40

С 17 сентября в Киеве ужесточаются карантинные ограничения, объявил мэр

С понедельника, 17 сентября, в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения, поскольку столица из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказалась в "желтой" зоне эпидемической опасности, сообщил мэр Виталий Кличко.

Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%, пояснил Кличко на брифинге в пятницу.

"С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

- (на - ИФ) пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты - масок;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.

- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.

- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения", - рассказал мэр.

"Ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно", - подытожил Кличко.

Коронавирус в Киеве обнаружили еще у 158 жителей Киева, один человек умер, сообщил в пятницу утром мэр столицы.

"Всего коронавирус унес жизни 150-ти жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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