Белавиа снова продлевает приостановку рейсов по ряду направлений

"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Так, приостановка полетов продлена по следующим направлениям: Вена по 15 августа; Рига по 16 августа; Ларнака по 31 августа; Ашхабад по 1 сентября; Во все пункты России по 21 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября); Во все пункты Грузии по 31 августа.
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года, сообщили в "Белавиа".
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