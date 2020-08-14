Белавиа снова продлевает приостановку рейсов по ряду направлений

"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Так, приостановка полетов продлена по следующим направлениям: Вена по 15 августа; Рига по 16 августа; Ларнака по 31 августа; Ашхабад по 1 сентября; Во все пункты России по 21 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября); Во все пункты Грузии по 31 августа.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года, сообщили в "Белавиа".