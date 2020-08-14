Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0083 RUR   0.0233 GBR   2.2201 TRY   0.2315

Цена на нефть

13.08   $/bbl WTI 42.24 -0.43 Brent 44.96 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 14.08.2020 13:43

Белавиа снова продлевает приостановку рейсов по ряду направлений

"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Так, приостановка полетов продлена по следующим направлениям: Вена по 15 августа; Рига по 16 августа; Ларнака по 31 августа; Ашхабад по 1 сентября; Во все пункты России по 21 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября); Во все пункты Грузии по 31 августа.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года, сообщили в "Белавиа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕЛАВИА, РЕЙСЫ


Похожие новости


"Белавиа" организует специальные чартерные рейсы в/из Баку из-за ситуации с коронавирусом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]