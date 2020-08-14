Азербайджан в январе-июле сократил выручку от экспорта нефти на 33%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июле 2020 года составил 19 млн 558 тыс. 158,55 тонн (номенклатурный код 2709), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $6 млрд 398 млн 120,36 тыс.
Экспорт нефти в количественном выражении в январе-июле 2020 года соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении – сократился на 32,9%.
Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-июле 2020 года составила 70,07%.
Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-июле 2020 года стоила $43,2 за баррель.
В 2019 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 30 млн 837,085 тыс. тонн на $14 млрд 814 млн 132,71 тыс. (рост в количественном выражении составил 4,5%, в стоимостном - на 5,8%).
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу. Обычно декларации по продажам нефти поступают в ГТК через два-три месяца. Поэтому данные могут отличаться на каком-то отрезке времени
Н.Аббасова
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