Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0083 RUR   0.0233 GBR   2.2201 TRY   0.2315

Цена на нефть

13.08   $/bbl WTI 42.24 -0.43 Brent 44.96 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.08.2020 13:58

Азербайджан в январе-июле сократил выручку от экспорта нефти на 33%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в январе-июле 2020 года составил 19 млн 558 тыс. 158,55 тонн (номенклатурный код 2709), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК)

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $6 млрд 398 млн 120,36 тыс.

Экспорт нефти в количественном выражении в январе-июле 2020 года соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении – сократился на 32,9%.

Доля нефти в общей структуре экспорта в январе-июле 2020 года составила 70,07%.

Согласно подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» средняя цена на азербайджанскую нефть в январе-июле 2020 года стоила $43,2 за баррель.

В 2019 году экспорт задекларированной нефти из Азербайджана составил 30 млн 837,085 тыс. тонн на $14 млрд 814 млн 132,71 тыс. (рост в количественном выражении составил 4,5%, в стоимостном - на 5,8%).

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданной нефти предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент прокачки нефти по трубопроводу. Обычно декларации по продажам нефти поступают в ГТК через два-три месяца. Поэтому данные могут отличаться на каком-то отрезке времени

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Экспорт азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск в июле составил около 85 тыс. тонн – SOCAR Азербайджан в I полугодии сократил выручку от экспорта нефти на 30,4% SOCAR в I полугодии сократила экспорт нефти на 2,5% SOCAR с 17 июля возобновит экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск Азербайджан в I полугодии поставил в Украину нефти на $171 млн, доля – 64,5% Азербайджан в I полугодии сократил добычу нефти на 5,3%, экспорт – на 5,9% -Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]