В белорусских городах проходят акции протеста

Из Минска и других городов Белоруссии в пятницу вновь поступают сообщения о мирных акциях протеста против официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
По сообщениям корреспондентов агентства "Интерфакс-Запад", СМИ, Telegram-каналов и очевидцев, на многих улицах Минска уже с самого утра люди стали выстраиваться в цепи солидарности. Как и в предыдущий день, в этих "цепях" преобладают женщины, они держат цветы.
Так, напротив универмага "Беларусь", неподалеку от места расположения 5-й больницы, в цепь солидарности выстроились врачи, сообщает портал tut.by. Они держат в руках плакаты "Хватит избивать наших мужчин", "Медики против насилия". По словам участниц, в пятницу участники акции одеты в черное в знак протеста против жестокого обращения с задержанными.
Возле Белгосфилармонии собрались музыканты и учителя. Некоторые из них держали плакаты и растяжки "Учителя против насилия" и "Учителя - против вранья". Днем к ним пришли кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Мария Колесникова, соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской и глава штаба экс-претендента в президенты Виктора Бабарико.
Как сообщает tut.by, к поддержке мирных протестантов присоединились таксисты всех служб Минска. "Вчера многие таксисты ездили в Жодино (к СИЗО - ИФ), чтобы забрать оттуда вышедших на свободу людей. А сегодня мы решили объединиться, чтобы поддержать девушек, которые стоят на проспекте Дзержинского. Будем дарить им цветы. Хотим колонной проехать через весь город", - рассказал один из участников акции.
Как и в четверг, в центре Минске сформировалась колонна женщин-демонстрантов, которая начала движение по проспекту Независимости. Постепенно к ней присоединяются все новые и новые люди.
Портал onliner.by в свою очередь информирует, что группа девушек в черном собралась возле Центризбиркома Белоруссии. Там сегодня рассматривают жалобы кандидатов.
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