Азербайджан в январе-июле экспортировал газа почти на $1,5 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-июль 2020 года составил 7 млрд 713 млн 270,62 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-июле 2020 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $1 млрд 488 млн 419,96 тыс. На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 16,3% от общего объема экспорта из Азербайджана», - отметили в комитете.

По данным ГТК, экспорт газа в январе-июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 14,9%, в денежном выражении – на 17,9%.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова