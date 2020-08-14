Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за нормализацию отношений между ОАЭ и Израилем - советник президента

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайан призвал номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за дипломатический прорыв в отношениях Израиля и ОАЭ.
"Я думаю, это действительно замечательно, когда вы оборачиваетесь и смотрите на то, что сделал президент в установлении мира", - цитирует издание The Hill слова О`Брайена.
"Меня не удивит, если президента в конечном итоге номинируют за это на Нобелевскую премию. Сегодняшняя работа - пример того, почему он по праву считается и должен стать главным кандидатом на получение Нобелевской премии мира", - добавил советник.
The Hill напоминает, что в сентябре 2019 года Трамп в ходе Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что он бы получил Нобелевскую премию мира в случае, если бы "их (премии - ИФ) раздавали честно".
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения по полной нормализации отношений.
"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал он в твиттере.
В соглашении говорится, что руководители Израиля и ОАЭ "согласились на полную нормализацию отношений". В частности, в рамках достигнутых договоренностей Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.
"Исторический дипломатический успех будет способствовать продвижения мира в ближневосточном регионе", - отмечается в совместном заявлении лидеров США, Израиля и ОАЭ.
В нем также говорится, что делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели, чтобы подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций, технологий, энергетики, здравоохранения, культуры, окружающей среды, учреждения посольств и других сфер.
ОАЭ стали третьей арабской страной, согласившейся установить активные дипотношения с Израилем.
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