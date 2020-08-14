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Финансы 14.08.2020 18:26

Китай расширяет тестирование цифровой валюты ЦБ страны

Министерство торговли КНР объявило о расширении тестирования цифровой валюты, разрабатываемой Народным банком Китая (НБК), на несколько наиболее процветающих регионов страны, сообщает The Wall Street Journal.

Пилотная программа, запущенная в начале 2020 года в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Сунъань, теперь будет действовать в Пекине, провинциях Тяньцзинь, Хэбэй, Гуандун, в дельте реки Янцзы, Гонконге и Макау. В рамках пилотного проекта некоторые чиновники получали зарплаты в цифровой валюте.

Центральные и западные регионы страны, удовлетворяющие требованиям, также смогут присоединиться к программе.

Министерство торговли Китая не обозначило, сколько продлится тестирование. Однако в заявлении относительно инициатив в секторе, включая создание цифровой валюты и услуг, ведомство отметило, что стратегия должна быть разработана до конца текущего года.

В июле оператор крупнейшего в Китае сервиса онлайн-заказа такси Didi Chuxing Technology Co. сообщил, что начнет тестировать цифровую валюту ЦБ КНР на своих платформах.

Как ранее сообщали власти страны, новая валюта, которая в документах обозначена как DC/EP (цифровая валюта/электронные платежи), будет иметь некоторые общие черты с криптовалютами, включая биткойн и Libra, которую разрабатывает Facebook Inc., а также должна способствовать усилиям по борьбе с отмыванием денег. Цифровая валюта частично заменит наличные деньги, находящиеся в обращении, но не затронет банковские депозиты и счета на платежных платформах.

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Тэги: КИТАЙ, ЦИФРА, ВАЛЮТА, ТЕСТИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]