Китай расширяет тестирование цифровой валюты ЦБ страны

Министерство торговли КНР объявило о расширении тестирования цифровой валюты, разрабатываемой Народным банком Китая (НБК), на несколько наиболее процветающих регионов страны, сообщает The Wall Street Journal.
Пилотная программа, запущенная в начале 2020 года в городах Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и Сунъань, теперь будет действовать в Пекине, провинциях Тяньцзинь, Хэбэй, Гуандун, в дельте реки Янцзы, Гонконге и Макау. В рамках пилотного проекта некоторые чиновники получали зарплаты в цифровой валюте.
Центральные и западные регионы страны, удовлетворяющие требованиям, также смогут присоединиться к программе.
Министерство торговли Китая не обозначило, сколько продлится тестирование. Однако в заявлении относительно инициатив в секторе, включая создание цифровой валюты и услуг, ведомство отметило, что стратегия должна быть разработана до конца текущего года.
В июле оператор крупнейшего в Китае сервиса онлайн-заказа такси Didi Chuxing Technology Co. сообщил, что начнет тестировать цифровую валюту ЦБ КНР на своих платформах.
Как ранее сообщали власти страны, новая валюта, которая в документах обозначена как DC/EP (цифровая валюта/электронные платежи), будет иметь некоторые общие черты с криптовалютами, включая биткойн и Libra, которую разрабатывает Facebook Inc., а также должна способствовать усилиям по борьбе с отмыванием денег. Цифровая валюта частично заменит наличные деньги, находящиеся в обращении, но не затронет банковские депозиты и счета на платежных платформах.
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