Минэкономики Армении ожидает падения ВВП страны в 2020г на уровне до 5%

Спад экономики Армении в 2020 году ожидается на уровне до 5%, заявил министр экономики страны Тигран Хачатрян на пресс-конференции в пятницу.

"Спад (экономики - ИФ) в первом полугодии составил 4,7%, во втором ожидается в 3-4%. (. . .) Исходя из этого, можно ожидать спада до 5% (по итогам текущего года - ИФ)",- заявил министр.

По его словам, такое снижение ВВП примерно соответствует мировым тенденциям.

По словам министра, в 2021 году экономика будет постепенно восстанавливаться, но пока что трудно понять, как быстро это будет происходить.

Как сообщалось, согласно новому прогнозу центробанка, ВВП страны в текущем году сократится на 4% (ранее предполагался рост на 0,7%).

В конце апреля Национальное собрание Армении одобрило пересмотр бюджетных показателей с учетом влияния пандемии COVID-19, заложив в бюджет падение ВВП на 2% (ранее был заложен рост на 4,9%). Всемирный банк ожидает снижения экономики страны в 2020 году на 2,8%, Европейский банк реконструкции и развития - на 3,5%.

В 2019 году ВВП Армении вырос на 7,8%.