Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0083 RUR   0.0233 GBR   2.2201 TRY   0.2315

Цена на нефть

13.08   $/bbl WTI 42.24 -0.43 Brent 44.96 -0.47

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 15.08.2020 02:01

Власти Гонконга ухудшили прогноз экономики на 2020 г. после падения ВВП на 9% во II кв

Правительство Гонконга ухудшило прогноз динамики ВВП на 2020 год на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и усиливающейся торговой напряженности.

Согласно новому прогнозу, экономика Гонконга сократится на рекордные 6-8% в текущем году. Ранее ожидалось, что падение ВВП составит 4-7%.

"Если текущую волну инфекций в стране удастся сдержать в течение короткого времени и если не произойдет какого-либо нового резкого ухудшения внешних условий, экономические показатели за 2020 год в целом, как можно надеяться, окажутся в пределах верхней части прогнозируемого диапазона", - говорится в заявлении правительства.

Также правительство опубликовало окончательные данные за второй квартал 2020 года.

Объем ВВП в апреле-июне сократился на 9% в годовом выражении после падения на рекордные 9,1% в предыдущие три месяца. Таким образом, экономика Гонконга продолжила падение по итогам четвертого квартала подряд, что является наихудшей рецессией по крайней мере с 1974 года.

Относительно предыдущих трех месяцев ВВП во втором квартале снизился на 0,1%, в январе-марте этот показатель упал на пересмотренные 5,5%.

Окончательные данные совпали с предварительными оценками.

Пандемия COVID-19 продолжает оказывать сильное негативное воздействие на экономическую активность на глобальном и локальном уровнях, отмечают эксперты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОНКОНГ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Гонконг запускает программу стимулов объемом $15,4 млрд для смягчения последствий коронавируса

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]