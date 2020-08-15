Власти Гонконга ухудшили прогноз экономики на 2020 г. после падения ВВП на 9% во II кв

Правительство Гонконга ухудшило прогноз динамики ВВП на 2020 год на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и усиливающейся торговой напряженности.
Согласно новому прогнозу, экономика Гонконга сократится на рекордные 6-8% в текущем году. Ранее ожидалось, что падение ВВП составит 4-7%.
"Если текущую волну инфекций в стране удастся сдержать в течение короткого времени и если не произойдет какого-либо нового резкого ухудшения внешних условий, экономические показатели за 2020 год в целом, как можно надеяться, окажутся в пределах верхней части прогнозируемого диапазона", - говорится в заявлении правительства.
Также правительство опубликовало окончательные данные за второй квартал 2020 года.
Объем ВВП в апреле-июне сократился на 9% в годовом выражении после падения на рекордные 9,1% в предыдущие три месяца. Таким образом, экономика Гонконга продолжила падение по итогам четвертого квартала подряд, что является наихудшей рецессией по крайней мере с 1974 года.
Относительно предыдущих трех месяцев ВВП во втором квартале снизился на 0,1%, в январе-марте этот показатель упал на пересмотренные 5,5%.
Окончательные данные совпали с предварительными оценками.
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