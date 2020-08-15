Соглашение между Израилем и ОАЭ укрепит региональную стабильность, заявляют в ЕС

Евросоюз приветствует соглашение о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), заявила Набила Массрали, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Новости, поступившие к нам из Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, великолепны. Мы приветствуем это", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
"Нормализация послужит на пользу обеим странам и региональной стабильности", - сказала Массрали, отметив, что ЕС всегда стремился работать над решением израильско-палестинского конфликта как сосуществованием двух государств.
"И мы всегда готовы помогать переговорам между Израилем и Палестиной", - добавила представитель Борреля.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации отношений.
"Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал Трамп в твиттере.
"Исторический дипломатический успех будет способствовать продвижению мира в ближневосточном регионе", - отмечается в совместном заявлении лидеров США, Израиля и ОАЭ.
В нем также говорится, что делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в ближайшие недели, чтобы подписать двусторонние соглашения, касающиеся инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций, технологий, энергетики, здравоохранения, культуры, окружающей среды, учреждения посольств и других сфер.
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