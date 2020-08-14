США и Европа одинаково оценивают ситуацию в Белоруссии - Помпео

Власти США и стран ЕС придерживаются одинаковой оценки последних событий в Белоруссии, заявил в пятницу глава госдепа Майк Помпео.

"Мы одинаково оцениваем развитие событий там. Надеюсь, что весь мир отреагирует на происходящее таким образом, чтобы это принесло пользу белорусскому народу", - сказал Помпео на совместной пресс-конференции в Вене со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Как сообщалось, австрийский министр, со своей стороны, призвал Минск прислушаться к требованиям ЕС о прекращении применении силы против демонстрантов и о старте национального диалога по выходу из политического кризиса.