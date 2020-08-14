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Дальнее зарубежье 14.08.2020 19:24

США и Европа одинаково оценивают ситуацию в Белоруссии - Помпео

Власти США и стран ЕС придерживаются одинаковой оценки последних событий в Белоруссии, заявил в пятницу глава госдепа Майк Помпео.

"Мы одинаково оцениваем развитие событий там. Надеюсь, что весь мир отреагирует на происходящее таким образом, чтобы это принесло пользу белорусскому народу", - сказал Помпео на совместной пресс-конференции в Вене со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Как сообщалось, австрийский министр, со своей стороны, призвал Минск прислушаться к требованиям ЕС о прекращении применении силы против демонстрантов и о старте национального диалога по выходу из политического кризиса.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ЕВРОПА, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]