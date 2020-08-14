Рост производительности труда в США во II квартале был максимальным с 2009 г., стоимости рабочей силы - с 2014г

Производительность труда в США во втором квартале 2020 года подскочила на 7,3% относительно предыдущего квартала - самыми быстрыми темпами с 2009 года, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны.
Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне выросла на 12,2% - максимально с первого квартала 2014 года.
Эксперты в среднем ожидали увеличения производительности труда в минувшем квартале на 1,5%, стоимости рабочей силы - на 6,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.
В первом квартале текущего года производительность труда в Штатах снизилась на 0,3%, стоимость рабочей силы выросла на 9,8%.
Показатель производства товаров и услуг во втором квартале рухнул на 38,9%, в то время как количество отработанных часов сократилось на 43%. Падение обоих показателей стало максимальным с начала отслеживания этих данных в 1987 году.
В промышленном секторе также было отмечено рекордное падение - как производства товаров и услуг (на 47%), так и количества отработанных часов (на 37,3%).
Показатель почасовой оплаты труда с поправкой на инфляцию подскочил на 20,4%.
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