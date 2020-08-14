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Макроэкономика 14.08.2020 22:32

Рост производительности труда в США во II квартале был максимальным с 2009 г., стоимости рабочей силы - с 2014г

Производительность труда в США во втором квартале 2020 года подскочила на 7,3% относительно предыдущего квартала - самыми быстрыми темпами с 2009 года, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны.

Стоимость рабочей силы в США в апреле-июне выросла на 12,2% - максимально с первого квартала 2014 года.

Эксперты в среднем ожидали увеличения производительности труда в минувшем квартале на 1,5%, стоимости рабочей силы - на 6,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В первом квартале текущего года производительность труда в Штатах снизилась на 0,3%, стоимость рабочей силы выросла на 9,8%.

Показатель производства товаров и услуг во втором квартале рухнул на 38,9%, в то время как количество отработанных часов сократилось на 43%. Падение обоих показателей стало максимальным с начала отслеживания этих данных в 1987 году.

В промышленном секторе также было отмечено рекордное падение - как производства товаров и услуг (на 47%), так и количества отработанных часов (на 37,3%).

Показатель почасовой оплаты труда с поправкой на инфляцию подскочил на 20,4%.

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Тэги: США, ТРУД, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СТОИМОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]