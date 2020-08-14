Проекты резолюций по Ирану, разрабатываемые в СБ ООН, идут вразрез с прежними решениями по иранскому вопросу - Путин

Разрабатываемые в настоящий момент проекты резолюций по Ирану направлены на разрушение прежних решений Совета безопасности ООН, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Дискуссии по иранскому вопросу в Совете Безопасности ООН становятся все более напряженными. Ситуация обостряется. Звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана. Разрабатываются проекты резолюций, направленные на разрушение прежних единогласных решений Совета Безопасности", - приводятся слова российского президента на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что "Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), заключение которого в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, позволило отвести угрозу вооруженного конфликта, укрепило режим нераспространения ядерного оружия".
Эксперты ЕС будут привлечены к проектам по обеспечению эффективного использования водными ресурсами в Азербайджане
Глава МИД Азербайджана и новый посол Японии обсудили вопросы сотрудничества
Армия Азербайджана будет жестко пресекать провокации армянских военных - Минобороны
Еврокомиссия подтверждает несогласие с санкциями США в связи с "Северным потоком 2"
Башнефть во II кв. получила убыток в 10,3 млрд руб. против прибыли в 20,4 млрд руб. годом ранее
Цены на нефть снижаются, но могут показать недельный рост, Brent - $44,85 за баррель
В Азербайджане за сутки выявлено 103 новых случая COVID-19, четверо скончались
Разработчик игры Fortnite обвинил Apple и Google в нарушении антимонопольного законодательства
Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-июле увеличился на 65,9%
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessPartner – новое предложение от AccessBank для бизнес клиентов
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии