Проекты резолюций по Ирану, разрабатываемые в СБ ООН, идут вразрез с прежними решениями по иранскому вопросу - Путин

Разрабатываемые в настоящий момент проекты резолюций по Ирану направлены на разрушение прежних решений Совета безопасности ООН, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Дискуссии по иранскому вопросу в Совете Безопасности ООН становятся все более напряженными. Ситуация обостряется. Звучат безосновательные обвинения в адрес Ирана. Разрабатываются проекты резолюций, направленные на разрушение прежних единогласных решений Совета Безопасности", - приводятся слова российского президента на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что "Россия остается полностью приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), заключение которого в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, позволило отвести угрозу вооруженного конфликта, укрепило режим нераспространения ядерного оружия".