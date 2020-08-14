Армия Азербайджана будет жестко пресекать провокации армянских военных - Минобороны

Азербайджанская армия будет жестко пресекать провокации армянских военных, заявляет Минобороны Азербайджана.

"Мы ещё раз решительно заявляем, что Азербайджанская Армия имеет достаточный потенциал и способна уничтожить все огневые точки, опорные пункты и другие легитимные военные цели Армении. Любые провокации Армении будут решительно пресечены, как это случилось в боях на Товузском направлении, и вся ответственность за подобные провокации ляжет непосредственно на военно-политическое руководство Армении", - отмечается в заявлении Минобороны.

Оборонное ведомство подчеркивает, что благодаря сильной армии Азербайджану в июле вновь удалось пресечь очередную военную провокацию Армении.

"В ходе боевых действий в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы подразделения азербайджанской армии решительно пресекли провокацию противника, который, обстреляв наши населенные пункты и мирных жителей, убил одного жителя села", - отмечается в сообщении.

Также Минобороны подчеркивает, что угрозы армянской стороны о возможности обстрела азербайджанского города Гянджа являются "очередной военной авантюрой противника и показателем его агрессивной политики, свидетельствующей о намерении совершить дальнейшие провокационные действия".

Х.Насирзаде