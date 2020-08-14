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Карабахский конфликт 14.08.2020 18:09

Армия Азербайджана будет жестко пресекать провокации армянских военных - Минобороны

Азербайджанская армия будет жестко пресекать провокации армянских военных, заявляет Минобороны Азербайджана.

"Мы ещё раз решительно заявляем, что Азербайджанская Армия имеет достаточный потенциал и способна уничтожить все огневые точки, опорные пункты и другие легитимные военные цели Армении. Любые провокации Армении будут решительно пресечены, как это случилось в боях на Товузском направлении, и вся ответственность за подобные провокации ляжет непосредственно на военно-политическое руководство Армении", - отмечается в заявлении Минобороны.

Оборонное ведомство подчеркивает, что благодаря сильной армии Азербайджану в июле вновь удалось пресечь очередную военную провокацию Армении.

"В ходе боевых действий в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы подразделения азербайджанской армии решительно пресекли провокацию противника, который, обстреляв наши населенные пункты и мирных жителей, убил одного жителя села", - отмечается в сообщении.

Также Минобороны подчеркивает, что угрозы армянской стороны о возможности обстрела азербайджанского города Гянджа являются "очередной военной авантюрой противника и показателем его агрессивной политики, свидетельствующей о намерении совершить дальнейшие провокационные действия".

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]