Глава МИД Азербайджана и новый посол Японии обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял новоназначенного посла Японии Джуничи Вадани, сообщает пресс-служба МИД.
Вадани вручил Байрамову копии верительных грамот.
«Собеседники выразили удовлетворение двухсторонними отношениями между Азербайджаном и Японией. Также состоялся обмен мнениями относительно развития уровня существующего сотрудничества в политической, экономической, культурной, туристической сферах, а также в сфере АПК, образования и др», - отмечается в сообщении.
Глава МИД также проинформировал посла Японии об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который является самой большой угрозой региональной безопасности, и изложил позицию Азербайджана по урегулированию конфликта, на основе норм и принципов международного права.
В ходе встречи стороны также обменялись мнениями относительно вопросов представляющих обоюдный интерес.
Б.Рустамбеков
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