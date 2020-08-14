Глава МИД Азербайджана и новый посол Японии обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу принял новоназначенного посла Японии Джуничи Вадани, сообщает пресс-служба МИД.

Вадани вручил Байрамову копии верительных грамот.

«Собеседники выразили удовлетворение двухсторонними отношениями между Азербайджаном и Японией. Также состоялся обмен мнениями относительно развития уровня существующего сотрудничества в политической, экономической, культурной, туристической сферах, а также в сфере АПК, образования и др», - отмечается в сообщении.

Глава МИД также проинформировал посла Японии об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который является самой большой угрозой региональной безопасности, и изложил позицию Азербайджана по урегулированию конфликта, на основе норм и принципов международного права.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями относительно вопросов представляющих обоюдный интерес.

Б.Рустамбеков