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СНГ 14.08.2020 23:57

С 15 августа в Ташкенте возобновит работу метро, закрытое с марта из-за пандемии Covid-19

В Ташкенте с 15 августа возобновит свою работу метрополитен, закрытый 22 марта текущего года из-за распространения коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.

"Решением специальной комиссии по борьбе с распространением коронавируса с 15 августа возобновляется работа ташкентского метрополитена", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса, действующие три линии городского метро начнут свою работу с шести утра в обычном режиме. Но при этом на конечных станциях будет осуществляться полная дезинфекция вагонов. Пассажиры будут допускаться в метро только в масках.

Протяженность трех веток метрополитена Ташкента составляет 36,2 км. Обычно подземка перевозит 200 тысяч человек в сутки. В метро Ташкента работают 29 станций.

В ведомстве также сообщили, что с 15 августа в стране поэтапно начнет восстанавливаться внутреннее железнодорожное и авиасообщение.

Как сообщалось, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе видеоселекторного совещания 12 августа поручил правительству с 15 августа поэтапно ослаблять карантин, введенный из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, для обеспечения устойчивости экономики и социальной сферы.

В стране в настоящее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 33 тыс. 561, выздоровело 27213 человек, зафиксировано 216 летальных исходов. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СТОЛИЦА, МЕТРО, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]