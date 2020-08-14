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Туризм 14.08.2020 23:00

Около 30% турагентств по итогам 2020 года уйдут с рынка - прогноз туроператора

Около 20% российских турагентств не открылись после карантина, по итогам года с рынка уйдут порядка 30% компаний, работающих в этом виде бизнеса, считает генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура.

"Турагентствам сейчас, конечно, очень тяжело. Я думаю, у многих есть кассовые разрывы, которые они вынуждены будут закрывать. Думаю, по итогам года около 30% рынка точно почистится. Мы видим, что процентов 15-20 агентств еще даже не открылись (после режима самоизоляции - ИФ)", - сказал он журналистам в пятницу.

По словам Демуры, туроператор поддерживает свои агентства. "Мы им сделали каникулы по роялти: то есть, где-то они нам не платят, где-то мы пошли навстречу по агентским комиссиям. Но не все агентства, а только хорошие - тех, кто выполнял планы по продажам", - добавил он.

"В отношении агентств, у которых нет спонсоров, особенно в регионах, ожидания у меня, скорее, пессимистичные. Я опасаюсь, что многие агентства могли брать деньги клиентов, не платить операторам, как-то на эти деньги жить, а теперь их надо отрабатывать. Это несет в себе кассовый разрыв, из которого не все смогут выкрутиться. Что касается Москвы, то здесь, мне кажется, был переизбыток турагентств, и сложившаяся ситуация, наоборот, подчистит рынок", - подчеркнул эксперт.

Говоря о туроператорском рынке, Демура сообщил, что его ждет укрупнение. "Более сильные подожмут под себя более слабых. То есть, думаю, к концу всей этой ситуации мы будем наблюдать некую более выраженную олигополию, когда будет два-три мощных оператора, потом некая тоненькая прослоечка под ними - своеобразная вторая лига. И дальше очень фрагментированный, разрозненный рынок", - сказал он.

По словам Демуры, всего в туроператорском бизнесе останутся 4-5 крупных игроков, у которых будет сосредоточено 90% рынка.

"Нишевые маленькие операторы останутся в том случае, если у них есть специализация: медицинский туризм, лакшери, образование, приключения, недвижимость. И если они лучшие в этом деле", - добавил эксперт.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРАГЕНТСТВА, ПРОГНОЗ, ЭКСПЕРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]