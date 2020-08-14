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ТЭК 14.08.2020 19:17

Цены на нефть снижаются, но могут показать недельный рост, Brent - $44,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу умеренно снижаются.

Между тем за неделю котировки могут продемонстрировать рост, сообщает Trading Economics.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составляет $44,85 за баррель, что на $0,11 (0,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,05 (0,12%), до $42,19 за баррель.

Ухудшению настроений на рынке в том числе способствует неопределенность в отношении возможности демократов в Конгрессе США и Белого дома уладить разногласия, касающиеся нового пакета стимулирующих мер для помощи американской экономике в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+ на следующей неделе. Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг заявил об отсутствии предложений по изменению условий сделки по сокращению добычи.

"Неопределенность в отношении будущего спроса в совокупности с ростом добычи сделают непростым процесс восстановления баланса на нефтяном рынке", - говорит эксперт Commerzbank Юджин Вайнберг, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Между тем США задержали четыре танкера, груженые иранским топливом, и перевозят их в порт Хьюстона, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Сообщается, что танкеры якобы были частью схемы, созданной иранским бизнесменом, связанным с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), чтобы уклониться от американских санкций в отношении бизнеса с Ираном.

В четверг на нефтяные цены оказало давление снижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза нефтяного спроса в 2020-2021 гг. МЭА понизило оценку мирового спроса на нефть в 2020 году на 140 тыс. б/с - до 91,9 млн б/с, оценка на 2021 год уменьшена на 240 тыс. б/с - до 97,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете агентства.

Помимо этого, МЭА сообщило, что предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться.

Однако аналитики считают, что отчет МЭА окажет лишь кратковременное влияние на цены, поскольку нефтяной рынок поддерживают данные Минэнерго США о продолжающемся снижении запасов нефти в стране, пишет MarketWatch. В среду ведомство сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти сократились по итогам третьей недели подряд.

Тем временем новость о достижении соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами "устранила некоторый геополитический риск" на нефтяном рынке, отмечает главный рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что лидеры Израиля и ОАЭ в ближайшие три недели приедут в Вашингтон для подписания соглашения о нормализации отношений между странами.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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