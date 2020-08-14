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СНГ 14.08.2020 23:20

Доход Путина в 2019 году увеличился более чем на миллион - до 9,7 млн рублей, свидетельствует декларация

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году заработал 9 млн 726 тыс. рублей, что примерно на 1,1 млн рублей больше, чем годом ранее, новым имуществом глава государства за прошлый год не обзавелся.

Изменений в перечне задекларированного Путиным движимого и недвижимого имущества не происходит много лет подряд.

Согласно декларации о доходах и имуществе президента, опубликованной в пятницу на сайте Кремля, за президентом по-прежнему числится квартира и гараж площадью 77 кв.м. и 18 кв.м, еще одна квартира площадью 153,7 кв.м и гаражное место (18 кв.м) находятся в пользовании Путина.

Кроме того, глава государства владеет двумя уже раритетными автомобилями - ГАЗ-М21, автомобилем "Нива", а также автоприцепом "Скиф".

В 2018 году Путин заработал 8,6 млн рублей, в 2017 году доход президента составил свыше 18 млн рублей, что было вызвано продажей земельного участка площадью 1500 кв.м.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДОХОД, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]