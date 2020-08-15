Туроператоры в России не рассчитывают на легкий зимний сезон из-за закрытия популярных азиатских стран

Российские туроператоры не надеются на то, что зимний сезон пройдет гладко, поскольку популярные у россиян страны, такие, как Таиланд и Вьетнам, не планируют открываться в 2020 году, заявляет заместитель генерального директора Anex Tour Яна Муромова.

"Что касается зарубежного туризма, то есть опасения, что многие азиатские страны, например, всеми любимые Вьетнам и Таиланд, в этом году вряд ли будут открыты. Мы знаем, что Таиланд, особенно для сибирских регионов, является "второй дачей", а для жителей Московского региона - альтернативой Турции. Поэтому, конечно, это скажется на туристах и объемах туристического рынка в целом", - сказала Муромова на онлайн-пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, что заявки на новогодние туры поступают, однако туристы не спешат оплачивать поездки, поскольку большинство направлений все еще закрыты. "Заявки исчисляются тысячами, но большинство направлений, анонсированных на Новый год, до сих пор закрыты, и туристы не спешат производить оплату. Туроператоры, в свою очередь, идут на уступки, чтобы туристы бронировали свой отдых на мягких условиях и без гарантированных оплат крупных денежных сумм", - отметила Муромова.

Похожую ситуацию описал заместитель генерального директора туроператора Tez Tour Владимир Каганер. "Бронирования на Новый год есть, они, безусловно, не такие активные, как год назад. Но нельзя сказать, что полностью остановились. Люди стараются до последнего момента повременить с покупкой этих туров. Предварительные бронирования существуют, они "размазаны" по сезону. В основном, это горнолыжники, которые поедут, несмотря ни на что, а также тематический туризм. Но говорить о том, что у нас вал заявок, преждевременно", - сказал он.

Каганер добавил, что туристы пребывают в ожидании развития событий с пандемией и открытием границ, поэтому "на глубокое бронирование туров рассчитывать не приходится".