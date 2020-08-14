Эксперты ЕС будут привлечены к проектам по обеспечению эффективного использования водными ресурсами в Азербайджане

Эксперты стран Европейского Союза могут быть привлечены к проектам по обеспечению эффективным использованием водных ресурсов в Азербайджане.

Данное предложение прозвучало в ходе встречи в пятницу вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева с послом ЕС Кестутисом Янкаускасом, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ЕС развиваются во многим направлениям, в особенности в сферах энергетики, инвестиций, торговле и ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Азербайджан также эффективно сотрудничает с ЕС в рамках различных программ и проектов. В связи с этим был предложен обмен информацией и опытом с привлечением экспертов ЕС в обеспечении эффективного использования водных ресурсов и улучшении в их управлении», - отмечается в сообщении.

На встрече также был обсужден ряд вопросов стоящих на повестке дня в сфере сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, в том числе продолжение переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве.

Б.Рустамбеков