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Внешняя политика 14.08.2020 21:06

Эксперты ЕС будут привлечены к проектам по обеспечению эффективного использования водными ресурсами в Азербайджане

Эксперты стран Европейского Союза могут быть привлечены к проектам по обеспечению эффективным использованием водных ресурсов в Азербайджане.

Данное предложение прозвучало в ходе встречи в пятницу вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева с послом ЕС Кестутисом Янкаускасом, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и ЕС развиваются во многим направлениям, в особенности в сферах энергетики, инвестиций, торговле и ЕС является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Азербайджан также эффективно сотрудничает с ЕС в рамках различных программ и проектов. В связи с этим был предложен обмен информацией и опытом с привлечением экспертов ЕС в обеспечении эффективного использования водных ресурсов и улучшении в их управлении», - отмечается в сообщении.

На встрече также был обсужден ряд вопросов стоящих на повестке дня в сфере сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, в том числе продолжение переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЕС, КАБМИН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]