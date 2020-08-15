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ТЭК 15.08.2020 02:28

КТК во II кв. выплатил около $327 млн в счет погашения долга перед акционерами

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) во втором квартале 2020 года направил около $327 млн на погашение долга перед акционерами, свидетельствуют расчеты "Интерфакса".

В квартальном отчете "Транснефти",которая входит в число акционеров консорциума, сообщается, что во втором квартале КТК выплатил в пользу РФ $46,7 млн, а также $23,5 млн в пользу "КТК Инвестментс Компани". Таким образом, общие выплаты в этот период могли составить $327 млн.

Как сообщалось, на начало 2019 года остаток долга КТК перед акционерами составлял чуть меньше $2 млрд. По итогам 2019 года КТК выплатил более $1,4 млрд. Глава компании Николай Горбань сообщал, что консорциум намерен до конца 2020 года погасить долг перед акционерами и после этого приступить к выплате дивидендов.

Долговая нагрузка консорциума распределена между юридическими лицами КТК-К (Казахстан) и КТК-Р (Россия). Она образовалась в результате заключения в 1997 году договоров займа между правительственными акционерами и добывающими компаниями в качестве кредиторов и ЗАО "КТК-Р" и АО "КТК-К" в качестве заемщиков.

Акционерами КТК являются РФ - 31% ("Транснефть" - 24% и "КТК Компани" - 7%), Казахстан - 20,75% ("КазМунайГаз" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukarco B.V. - 12,5%, КТКMobil - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

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Тэги: РОССИЯ, КТК, ДОЛГ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]