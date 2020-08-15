Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21 млн, число жертв - 764 тыс. - университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 09:00 субботы достигло 21 млн 83 тыс. 98 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 764 тыс. 683 по состоянию на утро субботы.
В Соединенных Штатах по состоянию на 09:00 субботы суммарно выявлено 5 млн 312 тыс. 464 заболевших, скончались 168 тыс. 429.
В Бразилии число инфицированных достигло 3 млн 226 тыс. 443, умерли 105 тыс. 490.
На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся достигло 2 млн 461тыс. 190, число летальных исходов за сутки достигло 49 тыс. 36 человек.
По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 55 тыс. 908 человек, заразились 511 тыс. 369.
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