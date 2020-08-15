Американская резолюция по иранскому оружейному эмбарго не прошла в СБ ООН

Американский проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану не набрал необходимое количество голосов "за", свидетельствуют итоги голосования.
"За" проект выступили две страны, "против" - также две, 11 государств-членов решили воздержаться.
Госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении сообщил, что СБ ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.
"СБ ООН несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня он не смог выполнить свою основную миссию. Он отклонил разумную резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, существовавшего на протяжении 13 лет, и создал условия для того, чтобы главный спонсор терроризма в мире покупал и продавал обычные вооружения без специальных ограничений со стороны ООН", - говорится в заявлении Помпео на сайте госдепартамента.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "будут работать и дальше, чтобы теократический режим не имел свободы покупать и продавать вооружения, которые угрожают сердцу Европы, Ближнему Востоку и миру в целом".
Согласно проекту резолюции, СБ ООН постановлял "продолжать применять" ряд положений принятой ранее резолюции 2231 от 2015 года независимо от первоначально установленного срока их действия, "пока Совет Безопасности не примет иного решения".
В соответствии с этими положениями устанавливаются ограничения на поставки военной продукции в Иран и пересечение государственных границ подсанкционными лицами.
В частности, СБ ООН в каждом конкретном случае должен принимать решение относительно допустимости поставки, продажи и передачи любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем или связанных с ними материальных средств, включая запасные части. В отсутствие соответствующего решения СБ все государства должны принимать необходимые меры для пресечения таких поставок. Запрет на перемещение физических лиц, указанных в приложении к резолюции 2231, при этом распространяется как на их въезд на территорию иностранного государства, так и транзитный проезд.
В предлагаемом проекте резолюции утверждалось, что всестороннее выполнение этих мер является необходимым для поддержания международного мира и безопасности.
Согласно резолюции СБ ООН 2231, принятой в июле 2015 года и одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.
Россия заявляла, что после 18 октября для нее вопрос с действием оружейного эмбарго в отношении Ирана будет закрыт. Такую же позицию занял Китай.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Эксперты ЕС будут привлечены к проектам по обеспечению эффективного использования водными ресурсами в Азербайджане
Глава МИД Азербайджана и новый посол Японии обсудили вопросы сотрудничества
КТК во II кв. выплатил около $327 млн в счет погашения долга перед акционерами
Власти Гонконга ухудшили прогноз экономики на 2020 г. после падения ВВП на 9% во II кв
В Азербайджане возобновляется деятельность кафе и ресторанов на открытом воздухе
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 21 млн, число жертв - 764 тыс. - университет Хопкинса
Туроператоры в России не рассчитывают на легкий зимний сезон из-за закрытия популярных азиатских стран
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessPartner – новое предложение от AccessBank для бизнес клиентов
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии