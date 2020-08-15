Американская резолюция по иранскому оружейному эмбарго не прошла в СБ ООН

Американский проект резолюции Совета Безопасности ООН о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану не набрал необходимое количество голосов "за", свидетельствуют итоги голосования.

"За" проект выступили две страны, "против" - также две, 11 государств-членов решили воздержаться.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении сообщил, что СБ ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"СБ ООН несет ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Сегодня он не смог выполнить свою основную миссию. Он отклонил разумную резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, существовавшего на протяжении 13 лет, и создал условия для того, чтобы главный спонсор терроризма в мире покупал и продавал обычные вооружения без специальных ограничений со стороны ООН", - говорится в заявлении Помпео на сайте госдепартамента.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты "будут работать и дальше, чтобы теократический режим не имел свободы покупать и продавать вооружения, которые угрожают сердцу Европы, Ближнему Востоку и миру в целом".

Согласно проекту резолюции, СБ ООН постановлял "продолжать применять" ряд положений принятой ранее резолюции 2231 от 2015 года независимо от первоначально установленного срока их действия, "пока Совет Безопасности не примет иного решения".

В соответствии с этими положениями устанавливаются ограничения на поставки военной продукции в Иран и пересечение государственных границ подсанкционными лицами.

В частности, СБ ООН в каждом конкретном случае должен принимать решение относительно допустимости поставки, продажи и передачи любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем или связанных с ними материальных средств, включая запасные части. В отсутствие соответствующего решения СБ все государства должны принимать необходимые меры для пресечения таких поставок. Запрет на перемещение физических лиц, указанных в приложении к резолюции 2231, при этом распространяется как на их въезд на территорию иностранного государства, так и транзитный проезд.

В предлагаемом проекте резолюции утверждалось, что всестороннее выполнение этих мер является необходимым для поддержания международного мира и безопасности.

Согласно резолюции СБ ООН 2231, принятой в июле 2015 года и одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

Россия заявляла, что после 18 октября для нее вопрос с действием оружейного эмбарго в отношении Ирана будет закрыт. Такую же позицию занял Китай.