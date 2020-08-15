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Дальнее зарубежье 15.08.2020 10:44

В Китае за сутки выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлено 42 новых инфицированных COVID-19: 22 больных в активной форме и 20 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте

Внутри страны зафиксированы восемь активных случаев: семь - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и один в провинции Гуандун. Еще 14 активных и 13 бессимптомных были "импортированы".

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 58 новых случаев заражения: 30 активных и 28 бессимптомных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 48 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 4 тыс. 887 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 360 (67 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 481 (семь смертей).

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 808 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 263 ввозных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]