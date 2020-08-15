В Китае за сутки выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлено 42 новых инфицированных COVID-19: 22 больных в активной форме и 20 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте
Внутри страны зафиксированы восемь активных случаев: семь - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и один в провинции Гуандун. Еще 14 активных и 13 бессимптомных были "импортированы".
Летальных исходов нет.
За предыдущие сутки было выявлено 58 новых случаев заражения: 30 активных и 28 бессимптомных.
На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 48 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 4 тыс. 887 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 360 (67 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 481 (семь смертей).
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 808 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 263 ввозных.
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