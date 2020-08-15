В Азербайджане возобновляется деятельность кафе и ресторанов на открытом воздухе

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решения об очередных послаблениях в жесткий карантинный режим, действующий в 13 городах и районах страны, включая Баку.

Согласно решению, с 18 августа в рамках послаблений разрешается оказание клиентам услуг на открытых террасах кафе и ресторанов с 9:00 до 22:00.

При этом за одним столом не может находиться одновременно более 6 человек.

Как сообщалось ранее, жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, действует до 31 августа 00:00 часов.

На период действия специального карантинного режима в 13 городах и районах страны, решением оперштаба в них на все выходные до 31 августа (с 00:00 субботы до 06:00 понедельника) сохраняется запрет на деятельность общественного транспорта, включая Бакинское метро.

Также запрещена деятельность: Молов и крупных торговых центров, за исключением находящихся при них аптек и продовольственных магазинов; музеев и выставочных залов; всех учебных предприятий и учебно-воспитательных заведений (за исключением приема граждан для подачи документов для экзаменов, конкурсов, собеседований и для получения различных справок).

Решением штаба также сохранен запрет: на организацию мероприятий (дней рождений, свадеб, обручений, поминок), в том числе и в домах клиентов и в других пространствах; на деятельность детских развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита в Молах и в других торговых центрах; на деятельность развлекательных центров, включая детские центры на бульварах и в парках, культурных объектов, в том числе театров и кинотеатров.

При этом с 10 августа власти Азербайджана разрешают деятельность торговых объектов (вне Торговых центров), большого числа производственных объектов.

А. Мамедов