Власти Азербайджана обсуждают открытие учебных заведений и разрешения на поездки в регионы

Власти Азербайджана в настоящее время изучают вопрос открытия учебных заведений с началом учебного года, а также возможность поездок в регионы страны, заявил помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Вопрос открытия учебных заведений в настоящее время активно изучается и обсуждается правительством. При этом мы изучаем опыт других стран", - сказал Гаджиев в субботу на пресс-конференции.

По его словам, говорить о конкретном решении пока еще рано, и все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Коснувшись поездок в регионы страны, Гаджиев сообщил, что данный вопрос также в настоящее время находится на стадии обсуждения.

Как отмечалось ранее, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о расширении послаблений в карантинный режим с 18 августа.

В частности, с 18 августа разрешается обслуживание клиентов на местах на террасах кафе и ресторанов (на открытом воздухе - ИФ) с 9:00 до 22:00. При этом за одним столом не может находиться более 6 человек.

Как сообщалось ранее, жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, действует до 31 августа 00:00 часов.

На период действия специального карантинного режима в 13 городах и районах страны, решением оперштаба в них на все выходные до 31 августа (с 00:00 субботы до 06:00 понедельника) сохраняется запрет на деятельность общественного транспорта, включая Бакинское метро.

Также запрещена деятельность: Молов и крупных торговых центров, за исключением находящихся при них аптек и продовольственных магазинов; музеев и выставочных залов; всех учебных предприятий и учебно-воспитательных заведений (за исключением приема граждан для подачи документов для экзаменов, конкурсов, собеседований и для получения различных справок).

Решением штаба также сохранен запрет: на организацию мероприятий (дней рождений, свадеб, обручений, поминок), в том числе и в домах клиентов и в других пространствах; на деятельность детских развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита в Молах и в других торговых центрах; на деятельность развлекательных центров, включая детские центры на бульварах и в парках, культурных объектов, в том числе театров и кинотеатров.

При этом с 10 августа власти Азербайджана разрешают деятельность торговых объектов (вне Торговых центров), большого числа производственных объектов.

А. Мамедов