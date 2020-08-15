Власти Азербайджана обсуждают открытие учебных заведений и разрешения на поездки в регионы

Власти Азербайджана в настоящее время изучают вопрос открытия учебных заведений с началом учебного года, а также возможность поездок в регионы страны, заявил помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Вопрос открытия учебных заведений в настоящее время активно изучается и обсуждается правительством. При этом мы изучаем опыт других стран", - сказал Гаджиев в субботу на пресс-конференции.
По его словам, говорить о конкретном решении пока еще рано, и все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коснувшись поездок в регионы страны, Гаджиев сообщил, что данный вопрос также в настоящее время находится на стадии обсуждения.
Как отмечалось ранее, Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о расширении послаблений в карантинный режим с 18 августа.
В частности, с 18 августа разрешается обслуживание клиентов на местах на террасах кафе и ресторанов (на открытом воздухе - ИФ) с 9:00 до 22:00. При этом за одним столом не может находиться более 6 человек.
Как сообщалось ранее, жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, действует до 31 августа 00:00 часов.
На период действия специального карантинного режима в 13 городах и районах страны, решением оперштаба в них на все выходные до 31 августа (с 00:00 субботы до 06:00 понедельника) сохраняется запрет на деятельность общественного транспорта, включая Бакинское метро.
Также запрещена деятельность: Молов и крупных торговых центров, за исключением находящихся при них аптек и продовольственных магазинов; музеев и выставочных залов; всех учебных предприятий и учебно-воспитательных заведений (за исключением приема граждан для подачи документов для экзаменов, конкурсов, собеседований и для получения различных справок).
Решением штаба также сохранен запрет: на организацию мероприятий (дней рождений, свадеб, обручений, поминок), в том числе и в домах клиентов и в других пространствах; на деятельность детских развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита в Молах и в других торговых центрах; на деятельность развлекательных центров, включая детские центры на бульварах и в парках, культурных объектов, в том числе театров и кинотеатров.
При этом с 10 августа власти Азербайджана разрешают деятельность торговых объектов (вне Торговых центров), большого числа производственных объектов.
А. Мамедов
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