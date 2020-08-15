В Армении за сутки 196 заражений COVID-19, скончались шесть человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 196 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 41 тыс. 495, сообщает в субботу единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 1059 человек. "Из них 817 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 242 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 34 тыс. 484 человек (+320 за сутки).
За минувшие сутки в Армении сделан 1 тыс. 631 тест на COVID-19.
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