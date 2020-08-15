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Регион 15.08.2020 13:06

В Армении за сутки 196 заражений COVID-19, скончались шесть человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 196 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 41 тыс. 495, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 1059 человек. "Из них 817 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 242 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 34 тыс. 484 человек (+320 за сутки).

За минувшие сутки в Армении сделан 1 тыс. 631 тест на COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]