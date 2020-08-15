МИД Белоруссии подчеркивает заинтересованность в продолжении диалога с Евросоюзом и заявляет, что принятие санкций в отношении Белоруссии является "концом политики".

"Ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас - есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога", - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, которого цитирует портал naviny.by.

Таким образом Глаз прокомментировал решение Совета ЕС о подготовке санкционного списка в отношении белорусских чиновников.

Как сообщалось, Европейская служба внешних действий по итогам внеочередной встречи Совета министров иностранных дел ЕС 14 августа заявила, что Евросоюз считает выборы президента Белоруссии сфальсифицированными и не признает их результаты.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 14 августа заявил о подготовке санкций в отношении тех официальных лиц Белоруссии, кто нарушал демократические принципы.

"Беларусь: ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа по санкционированию виновных в насилии и фальсификации", - написал он в твиттере в пятницу по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.

Сразу после совещания на договоренность руководителей дипломатии стран Евросоюза отреагировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Хорошо, что министры иностранных дел единодушно согласились выработать дополнительные санкции против этих виновных", - также в твиттере написала глава Еврокомиссии.

В опубликованном вечером в пятницу коммюнике по итогам Совета ЕС говорится, что министры согласились с необходимостью "наказать виновных в насилии, репрессиях и фальсификации результатов выборов".

"Немедленно начнется работа над составлением дополнительных списков в рамках существующих санкций в отношении Беларуси", - сказано в документе.

Главы МИД стран ЕС договорились вернуться к отношениям между Евросоюзом и Белоруссией на предстоящей неформальной встрече в конце августа. Европейский союз рассмотрит, как усилить свою поддержку белорусскому народу, в том числе за счет расширения взаимодействия и финансовой поддержки гражданского общества, дополнительной поддержки независимых СМИ и увеличения возможностей для студенческих и академических обменов, планируют в Совете ЕС.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали резкую критику со стороны официальных лиц в ЕС и США.