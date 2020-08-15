МИД Белоруссии подчеркивает заинтересованность в продолжении диалога с Евросоюзом и заявляет, что принятие санкций в отношении Белоруссии является "концом политики".
"Ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас - есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога", - заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, которого цитирует портал naviny.by.
Таким образом Глаз прокомментировал решение Совета ЕС о подготовке санкционного списка в отношении белорусских чиновников.
Как сообщалось, Европейская служба внешних действий по итогам внеочередной встречи Совета министров иностранных дел ЕС 14 августа заявила, что Евросоюз считает выборы президента Белоруссии сфальсифицированными и не признает их результаты.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 14 августа заявил о подготовке санкций в отношении тех официальных лиц Белоруссии, кто нарушал демократические принципы.
"Беларусь: ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа по санкционированию виновных в насилии и фальсификации", - написал он в твиттере в пятницу по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.
Сразу после совещания на договоренность руководителей дипломатии стран Евросоюза отреагировала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Хорошо, что министры иностранных дел единодушно согласились выработать дополнительные санкции против этих виновных", - также в твиттере написала глава Еврокомиссии.
В опубликованном вечером в пятницу коммюнике по итогам Совета ЕС говорится, что министры согласились с необходимостью "наказать виновных в насилии, репрессиях и фальсификации результатов выборов".
"Немедленно начнется работа над составлением дополнительных списков в рамках существующих санкций в отношении Беларуси", - сказано в документе.
Главы МИД стран ЕС договорились вернуться к отношениям между Евросоюзом и Белоруссией на предстоящей неформальной встрече в конце августа. Европейский союз рассмотрит, как усилить свою поддержку белорусскому народу, в том числе за счет расширения взаимодействия и финансовой поддержки гражданского общества, дополнительной поддержки независимых СМИ и увеличения возможностей для студенческих и академических обменов, планируют в Совете ЕС.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.
Действия руководства страны и силовых структур вызвали резкую критику со стороны официальных лиц в ЕС и США.
ВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник
Армения незаконно заселяет оккупированные территории Азербайджана – МИД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Микробизнесу в Азербайджане оказана дополнительная финпомощь из-за COVID-19 в размере 12,3 млн манатов
КТК во II кв. выплатил около $327 млн в счет погашения долга перед акционерами
Власти Гонконга ухудшили прогноз экономики на 2020 г. после падения ВВП на 9% во II кв
В Азербайджане за сутки выявлено 89 новых случаев COVID-19, двое скончались
Власти Азербайджана обсуждают открытие учебных заведений и разрешения на поездки в регионы
В Азербайджане возобновляется деятельность кафе и ресторанов на открытом воздухе
ИВ Лерикского района направит около 1,5 млн манатов на комплексные работы
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessPartner – новое предложение от AccessBank для бизнес клиентов
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии