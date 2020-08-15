Российские военные в субботу поднимали истребитель Су-27 на "перехват" самолета-разведчика США над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е "Ариес" ВМС США", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
"После разворота самолета ВМС США от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - сообщили в Национальном центре.
Российские военные заявили, что "весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
"Нарушения государственной границы Российской Федерации американским самолетом не допущено", - говорится в сообщении центра.
Накануне российские военные сообщили о "перехвате" Су-27 (истребитель четвертого поколения, ОКБ Сухого) двух самолетов США у границы РФ над Черным морем - стратегического самолета-разведчика RC-135 самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon.
В среду они также сообщали о "перехвате" истребителем Cу-27 двух американских самолетов-разведчиков над Черным морем.
О вылетах истребителей Су-27 на "перехват" самолетов-разведчиков США над Черным морем в Национальном центре управления обороной РФ сообщали 10, 9, 7 и 5 августа, а также 23, 24, 27, 31 июля.
13 августа российский истребитель МиГ-31 осуществил "перехват" над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon, заявляли в Национальном центре управления обороной РФ.
11 августа в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что три истребителя МиГ-31 вылетали на "перехват" американского стратегического беспилотника Global Hawk над Чукотским морем.
7 августа российские военные сообщили, что три истребителя Су-35 поднимались на "перехват" американского стратегического бомбардировщика В-1В над Охотским морем.
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