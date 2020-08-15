Лукашенко заявил, что Путин обещал оказать в случае запроса всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии в случае внешних военных угроз.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - сказал он.

В данной связи Лукашенко отметил наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - в Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - сказал он.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин и Лукашенко обсудили по телефону происходящие в Белоруссии события, выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены, сообщила пресс-служба Кремля.

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

"В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан - дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу", - отмечается в сообщении.

"Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии", - сообщила пресс-служба.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста в связи с несогласием людей с результатами выборов в республике.

Центризбирком Белоруссии 14 августа провел заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.