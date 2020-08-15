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Оборона 15.08.2020 21:14

ВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник

ВС Азербайджана в субботу уничтожили беспилотник ВС Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении 15 августа в 16:20, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе", - сообщает Минобороны.

Согласно информации оборонного ведомства БПЛА противника "был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана".

А. Мамедов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]