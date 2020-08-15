ВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник

ВС Азербайджана в субботу уничтожили беспилотник ВС Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении 15 августа в 16:20, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе", - сообщает Минобороны.

Согласно информации оборонного ведомства БПЛА противника "был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана".

А. Мамедов