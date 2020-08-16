Власти Рио-де-Жанейро разрешили доступ к знаменитой статуе Христа-Искупителя

В бразильском городе Рио-де-Жанейро в субботу после многомесячного перерыва открыли доступ к основным туристическим объектам, сообщают латиноамериканские СМИ.

В частности, теперь разрешено посещение всемирно известной статуи Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду.

"Открытие доступа к статуе - это символ того, что Бразилия открывается для туризма", - завил министр экологии страны Рикарду Саллис.

В районе закрытых с марта из-за пандемии COVID-19 туристических достопримечательностей в Рио-де-Жанейро людям теперь в обязательном порядке нужно будет носить маски, соблюдать расстояние в два метра друг от друга.