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Дальнее зарубежье 16.08.2020 00:16

Власти Рио-де-Жанейро разрешили доступ к знаменитой статуе Христа-Искупителя

В бразильском городе Рио-де-Жанейро в субботу после многомесячного перерыва открыли доступ к основным туристическим объектам, сообщают латиноамериканские СМИ.

В частности, теперь разрешено посещение всемирно известной статуи Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду.

"Открытие доступа к статуе - это символ того, что Бразилия открывается для туризма", - завил министр экологии страны Рикарду Саллис.

В районе закрытых с марта из-за пандемии COVID-19 туристических достопримечательностей в Рио-де-Жанейро людям теперь в обязательном порядке нужно будет носить маски, соблюдать расстояние в два метра друг от друга.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ТУРИЗМ, ОБЪЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]