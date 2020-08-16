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Регион 16.08.2020 09:41

США на следующей неделе займутся вопросом восстановления санкций ООН против Ирана - Трамп

США планируют на следующей неделе приступить к реализации плана по восстановлению санкций ООН против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы займемся восстановлением санкций. На следующей неделе увидите, что будет", - сказал он на пресс-конференции.

При этом Трамп отметил, что не был удивлен отказом СБ ООН ранее на этой неделе продлить оружейное эмбарго против Ирана. "Мы знали, какие будут результаты голосования", - заявил президент.

США добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. Однако при голосовании американское предложение получило только два голоса "за": от самих США, а также от Доминиканской республики. Россия и Китай проголосовали "против", а все остальные члены СБ ООН воздержались. Таким образом, проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

США неоднократно предупреждали, что в случае неудачи при голосовании будут добиваться восстановления санкций ООН против Ирана. По мнению американской стороны, юридически это сделать вполне возможно.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]